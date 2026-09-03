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معلومات للـLBCI: الأسرى الذين ستسلمهم اسرائيل مساء اليوم هم لبنانيان وسوريان: علي شور وحسين عياش واسعد الحسيكة وسام إبراهيم الصماوي

خبر عاجل
2026-09-03 | 10:11
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معلومات للـLBCI: الأسرى الذين ستسلمهم اسرائيل مساء اليوم هم لبنانيان وسوريان: علي شور وحسين عياش واسعد الحسيكة وسام إبراهيم الصماوي
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معلومات للـLBCI: الأسرى الذين ستسلمهم اسرائيل مساء اليوم هم لبنانيان وسوريان: علي شور وحسين عياش واسعد الحسيكة وسام إبراهيم الصماوي

خبر عاجل

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معلومات للـLBCI: يتسلّم لبنان عند السابعة مساءً أربعة أسرى إضافيين عند بوابة الناقورة عبر الصليب الأحمر الدولي الذي سيسلمهم بدوره إلى الجيش اللبناني
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