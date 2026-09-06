الجيش الإسرائيلي: نشن غارات في جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواتنا

إرهابيو حزب الله أطلقوا مسيّرتين انتحاريتين نحو قواتنا في المنطقة الأمنية: جيش الدفاع يهاجم الآن ردًا على ذلك
🔸أطلق إرهابيو من تنظيم حزب الله الإرهابي، في وقت سابق من صباح اليوم (الأحد)، مسيّرتين انتحاريتين باتجاه قوات جيش الدفاع التي تسيطر على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 6, 2026
إرهابيو حزب الله أطلقوا مسيّرتين انتحاريتين نحو قواتنا في المنطقة الأمنية: جيش الدفاع يهاجم الآن ردًا على ذلك
🔸أطلق إرهابيو من تنظيم حزب الله الإرهابي، في وقت سابق من صباح اليوم (الأحد)، مسيّرتين انتحاريتين باتجاه قوات جيش الدفاع التي تسيطر على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.…