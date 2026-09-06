الجيش الإسرائيلي: نشن غارات في جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواتنا

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن عناصر من "حزب الله" أطلقوا في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، مسيّرتين انتحاريتين باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي التي تسيطر على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.



وقالت عبر "إكس": "يُعدّ ذلك خرقًا فاضحًا من قبل حزب الله. ويهاجم الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء في جنوب لبنان ردًا على ذلك".