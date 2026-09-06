الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في كفررمان وتدمره
خبر عاجل
2026-09-05 | 23:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في كفررمان وتدمره
خبر عاجل
إسرائيلية
تستهدف
منزلا
كفررمان
وتدمره
التالي
غارات إسرائيلية استهدفت المدينة الصناعية في كفررمان وحي الراهبات وحي الرويس في النبطية التحتا وحي الدير في النبطية الفوقا وغارة من مسيرة قرب دار المعلمين في النبطية الفوقا
الجيش الإسرائيلي: نشن غارات في جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواتنا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:31
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله
آخر الأخبار
02:31
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله
0
آخر الأخبار
02:30
وزير الدفاع الإسرائيلي: تقدمنا نحو "علي الطاهر" بعد معلومات أفادت بوجود أنفاق قيادة
آخر الأخبار
02:30
وزير الدفاع الإسرائيلي: تقدمنا نحو "علي الطاهر" بعد معلومات أفادت بوجود أنفاق قيادة
0
آخر الأخبار
02:02
وزير الدفاع الإسرائيلي: السيطرة على "علي الطاهر" تمثل إحكام القبضة الأمنية على جنوب لبنان
آخر الأخبار
02:02
وزير الدفاع الإسرائيلي: السيطرة على "علي الطاهر" تمثل إحكام القبضة الأمنية على جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
01:57
الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة كفررمان في قضاء النبطية
آخر الأخبار
01:57
الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة كفررمان في قضاء النبطية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
01:17
فيديو يوثق الدمار في المدينة الصناعية في كفررمان جراء الغارات الإسرائيلية
خبر عاجل
01:17
فيديو يوثق الدمار في المدينة الصناعية في كفررمان جراء الغارات الإسرائيلية
0
خبر عاجل
01:09
استهداف مستشفى غندور بالنبطية الفوقا وتدميره
خبر عاجل
01:09
استهداف مستشفى غندور بالنبطية الفوقا وتدميره
0
خبر عاجل
00:11
غارة إسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في بلدة عربصاليم جنوبي لبنان
خبر عاجل
00:11
غارة إسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في بلدة عربصاليم جنوبي لبنان
0
خبر عاجل
23:44
غارات إسرائيلية استهدفت المدينة الصناعية في كفررمان وحي الراهبات وحي الرويس في النبطية التحتا وحي الدير في النبطية الفوقا وغارة من مسيرة قرب دار المعلمين في النبطية الفوقا
خبر عاجل
23:44
غارات إسرائيلية استهدفت المدينة الصناعية في كفررمان وحي الراهبات وحي الرويس في النبطية التحتا وحي الدير في النبطية الفوقا وغارة من مسيرة قرب دار المعلمين في النبطية الفوقا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
19:11
"عباس الريس" من السجن إلى الموركس: عمرو سعد يفوز بجائزة "الممثل العربي المصري"
فنّ
19:11
"عباس الريس" من السجن إلى الموركس: عمرو سعد يفوز بجائزة "الممثل العربي المصري"
0
فنّ
19:22
موركس دور 2026: يورغو شلهوب يحصد "موركس التميز في التمثيل"
فنّ
19:22
موركس دور 2026: يورغو شلهوب يحصد "موركس التميز في التمثيل"
0
فنّ
19:25
لمن ذهبت جائزة أفضل فنّان عربي جديد لعام 2026؟ الموركس دور يكرّم أصوات المستقبل
فنّ
19:25
لمن ذهبت جائزة أفضل فنّان عربي جديد لعام 2026؟ الموركس دور يكرّم أصوات المستقبل
0
فنّ
19:32
الشرّير الذي استفزّ الجميع بهدوئه: جو طراد يفوز بموركس الممثّل اللبناني عن دور مساند
فنّ
19:32
الشرّير الذي استفزّ الجميع بهدوئه: جو طراد يفوز بموركس الممثّل اللبناني عن دور مساند
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:41
طقس صيفي معتاد واستقرار بدرحات الحرارة
حال الطقس
13:41
طقس صيفي معتاد واستقرار بدرحات الحرارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بنغازي تبهر العالم… ونور العِلم يضيء سماء ليبيا من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بنغازي تبهر العالم… ونور العِلم يضيء سماء ليبيا من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
طرقات لبنان تحت رحمة العتمة!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
طرقات لبنان تحت رحمة العتمة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بيانات الهاتف في مرمى الحرب: كيف يمكن تحديد مواقع الجنود؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بيانات الهاتف في مرمى الحرب: كيف يمكن تحديد مواقع الجنود؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
السفير الأميركي في إسرائيل متوجهاً لتل أبيب: حماية الفلسطينيين مسؤوليتكم ولا تهجير قسرياً من غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
السفير الأميركي في إسرائيل متوجهاً لتل أبيب: حماية الفلسطينيين مسؤوليتكم ولا تهجير قسرياً من غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بعد الإعلان عن السيطرة على علي الطاهر... تقارير اسرائيلية عن إحتمالات تطور الوضع
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بعد الإعلان عن السيطرة على علي الطاهر... تقارير اسرائيلية عن إحتمالات تطور الوضع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
علي الطاهر... ماذا حققت إسرائيل عسكرياً؟ وماذا بعد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:12
علي الطاهر... ماذا حققت إسرائيل عسكرياً؟ وماذا بعد؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
09:13
بالكريستال الذهبي والفضي… بيرلا حرب تخطف الأنظار على مسرح ملكة جمال العالم: "أشعر أنني فزت"
موضة وجمال
09:13
بالكريستال الذهبي والفضي… بيرلا حرب تخطف الأنظار على مسرح ملكة جمال العالم: "أشعر أنني فزت"
2
أمن وقضاء
06:11
سرق مبلغًا ماليًا من مكان عمله وفرّ... وشعبة المعلومات تكشف مكان اختبائه وتوقفه
أمن وقضاء
06:11
سرق مبلغًا ماليًا من مكان عمله وفرّ... وشعبة المعلومات تكشف مكان اختبائه وتوقفه
3
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
5
موضة وجمال
10:34
إنجاز لبناني في ملكة جمال العالم… بيرلا حرب بين أفضل 40 متسابقة عالميًا وتتأهل ضمن Top 10 آسيا وأوقيانوسيا
موضة وجمال
10:34
إنجاز لبناني في ملكة جمال العالم… بيرلا حرب بين أفضل 40 متسابقة عالميًا وتتأهل ضمن Top 10 آسيا وأوقيانوسيا
6
أمن وقضاء
06:45
إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...
أمن وقضاء
06:45
إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...
7
آخر الأخبار
09:43
بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)
آخر الأخبار
09:43
بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)
8
اقتصاد
04:47
رابطة موظفي الإدارة العامة: تعطيل قسري يوم الجمعة من كل أسبوع... وإضراب يوم إضافي أسبوعيًا
اقتصاد
04:47
رابطة موظفي الإدارة العامة: تعطيل قسري يوم الجمعة من كل أسبوع... وإضراب يوم إضافي أسبوعيًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More