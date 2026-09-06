غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في كفررمان وتدمره

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غارات إسرائيلية استهدفت المدينة الصناعية في كفررمان وحي الراهبات وحي الرويس في النبطية التحتا وحي الدير في النبطية الفوقا وغارة من مسيرة قرب دار المعلمين في النبطية الفوقا