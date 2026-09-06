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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة اسرائيلية استهدفت سيارة قرب موقف فخر الدين في النبطية ومعلومات عن وقوع اصابات

خبر عاجل
2026-09-06 | 11:17
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة اسرائيلية استهدفت سيارة قرب موقف فخر الدين في النبطية ومعلومات عن وقوع اصابات
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة اسرائيلية استهدفت سيارة قرب موقف فخر الدين في النبطية ومعلومات عن وقوع اصابات

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