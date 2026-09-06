مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على موقف للسيارات في النبطية التحتا أدت إلى سقوط 3 شهداء

غارة إسرائيلية على النبطية الفوقا

غارة إسرائيلية على النبطية الفوقا

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة اسرائيلية استهدفت سيارة قرب موقف فخر الدين في النبطية ومعلومات عن وقوع اصابات