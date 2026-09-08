السفير الأميركي ميشال عيسى بعد لقائه نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى علي الخطيب: البيئة الشيعية هي الأكثر تأثرًا بالوضع الحالي ويهمنا أن نوصل الرسالة الأميركية إلى هذه البيئة ونقول لها إن كل ما نريده هو مصلحتها وأن يعود أبناؤها إلى قراهم

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السفير عيسى عن الاعتداءات الإسرائيلية: بالنسبة لنا هناك من اعتدى ومن ردّ ولا يمكن الحكم بأن إسرائيل هي التي تعتدي من دون أن نتذكر من بدأ أولًا وكنا نقول "إذا ما بتعتدوا الإسرائيلي لن يردّ وإذا اعتديتوا فسيردّ بقوة" وهذا ما فهمته من الجانب الإسرائيلي