رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: استهدفنا ناقلات إيرانية عدة مرتبطة بالحرس الثوري ردا على محاولات جديدة لشن هجمات صاروخية على سفينة حربية للبحرية الأميركية

التحكم المروري: قطع شارع المصارف في الوسط التجاري في بيروت من قبل محتجين

التحكم المروري: قطع شارع المصارف في الوسط التجاري في بيروت من قبل محتجين

مصدر في الأمن العام اللبناني للـLBCI: نحن جاهزون لبدء تسجيل حركة العبور بين لبنان وسوريا عند معبر العبودية ابتداء من يوم غد ولم نتلق من الجانب السوري أي معلومات رسمية تفيد بأن فتح المعبر من جهتهم قد تأجل