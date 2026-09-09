التحكم المروري: قطع شارع المصارف في الوسط التجاري في بيروت من قبل محتجين

التحكم المروري: قطع السير على أوتوستراد كازينو لبنان بالاتجاهين من قبل المحتجين

التحكم المروري: قطع السير على أوتوستراد كازينو لبنان بالاتجاهين من قبل المحتجين

رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: استهدفنا ناقلات إيرانية عدة مرتبطة بالحرس الثوري ردا على محاولات جديدة لشن هجمات صاروخية على سفينة حربية للبحرية الأميركية