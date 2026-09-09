الرئيس عون: أي فراغ أمنيّ في جنوب البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسًا بالسيادة الوطنية

الرئيس عون: الانتشار الأمنيّ في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضيّ مع إسرائيل

الرئيس عون: الانتشار الأمنيّ في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضيّ مع إسرائيل

بري يدعو إلى جلسة لمناقشة عامة للحكومة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين