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o
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o
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o
متن
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بري يدعو إلى جلسة لمناقشة عامة للحكومة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين
خبر عاجل
2026-09-09 | 03:24
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بري يدعو إلى جلسة لمناقشة عامة للحكومة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة عامة للحكومة وذلك في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يومي الإثنين والثلاثاء الواقعين فيه 14 و 15 أيلول 2026.
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