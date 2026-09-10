الجميّل يسأل الحكومة: ماذا نُفّذ من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش وحصر السلاح؟ ما المانع من أن نبدأ من المناطق التي لا علاقة لها بالأحداث؟ هل هناك أنفاق ومخازن في المناطق؟ ما هي المهلة التي وضعتها الحكومة لحصر السلاح ومتى سيصبح واقعًا؟

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