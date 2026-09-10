الجميّل: نحن على أبواب تطوّرات أمنيّة خطيرة في المنطقة وفي الجنوب وموضوع الأنفاق ليس أسطورة بل حقيقة ولذلك هدفنا هو حماية اللبنانيّين من "علي طاهر" 2 و3 و4 ومن "علي طاهر" في مناطق لبنانية أخرى

الجميّل: نحذّر قبل توسّع الحرب ونطالب الدولة بأن تأخذ كل التدابير لتمنع أيّ تطورات وتمدد التدمير والقصف والاعتداءات على مناطق أخرى وندعو الدولة إلى تنفيذ قرارات اتخذتها بإرادتها ومنها "إلزام حزب الله بتسليم سلاحه للدولة وتكليف الجيش والأجهزة التنفيذ"

الجميّل: نحذّر قبل توسّع الحرب ونطالب الدولة بأن تأخذ كل التدابير لتمنع أيّ تطورات وتمدد التدمير والقصف والاعتداءات على مناطق أخرى وندعو الدولة إلى تنفيذ قرارات اتخذتها بإرادتها ومنها "إلزام حزب الله بتسليم سلاحه للدولة وتكليف الجيش والأجهزة التنفيذ"

الجميّل يسأل الحكومة: ماذا نُفّذ من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش وحصر السلاح؟ ما المانع من أن نبدأ من المناطق التي لا علاقة لها بالأحداث؟ هل هناك أنفاق ومخازن في المناطق؟ ما هي المهلة التي وضعتها الحكومة لحصر السلاح ومتى سيصبح واقعًا؟