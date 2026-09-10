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ابو شقرا: لا صحة لما يتم تداوله عن فرض ضريبة جديدة على البنزين
خبر عاجل
2026-09-10 | 07:34
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ابو شقرا: لا صحة لما يتم تداوله عن فرض ضريبة جديدة على البنزين
بعد تداول أخبار حول فرض ضريبة جديدة على البنزين، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" أن "هذه الأخبار عارية من الصحة"، كاشفاً عن اتصال أجراه مع وزير المالية ياسين جابر الذي شدد بدوره على أن الاشاعات التي تتداول حول وجود زيادة ضريبية على البنزين هي كلامٌ غير صحيح، ولا زيادة على الرسوم والضرائب الخاصة بالمحروقات.
وأوضح ابو شقرا أن "الارتفاع الذي نشهده اليوم في الأسواق سببه الحرب العالمية الدائرة والضغط الممارس على أسعار النفط؛ إذ قفز سعر برميل النفط الواحد اليوم حاجز المئة دولار. كما أن سعر طن البنزين والمازوت يرتفع بسرعة بسبب عدم تلبية المصافي في الدول المجاورة لحاجات السوق وبالتالي أصبح سعر النفط المكرر سواء كان برميل البنزين أو الديزل أغلى من سعر النفط الخام".
وأكد أن "سعر صفيحة البنزين سيصل صباح يوم غد الجمعة إلى نحو 30 دولاراً "بكل أسف"، ولا نعلم في الأيام القادمة إلى أين ستتجه أسعار المحروقات في ظل التوتر والقلق السائدين في العالم".
وقال: "إن ما يحدث في أسعار المحروقات أمر يزعجنا كثيراً بصفتنا موزعي المحروقات، ولا سيما أننا اليوم على أبواب فصل الشتاء؛ حيث ينتظر المواطنون تزويدهم بمادة المازوت (الديزل)، إذ يعلم الجميع الحاجة الماسة إليها للتدفئة في هذا الفصل، متأسفاً على الوضع الراهن فكل مواطن سواء في هذا البلد أو في أي مكان آخر، بات هو من يدفع ثمن الحروب".
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