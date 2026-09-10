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وزير المال ياسين جابر قبيل جلسة مجلس الوزراء: أموال الـ٥،٦ مليون دولار التي يحتاجها متعهد مطمر الجديدة لإستكمال المرحلة الثانية من خلية طمر النفايات الجديدة مؤمنة

خبر عاجل
2026-09-10 | 07:10
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وزير المال ياسين جابر قبيل جلسة مجلس الوزراء: أموال الـ٥،٦ مليون دولار التي يحتاجها متعهد مطمر الجديدة لإستكمال المرحلة الثانية من خلية طمر النفايات الجديدة مؤمنة
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وزير المال ياسين جابر قبيل جلسة مجلس الوزراء: أموال الـ٥،٦ مليون دولار التي يحتاجها متعهد مطمر الجديدة لإستكمال المرحلة الثانية من خلية طمر النفايات الجديدة مؤمنة

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