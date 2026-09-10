الرئيس عون خلال جلسة مجلس الوزراء: لا بد من التذكير اننا طلبنا منذ فترة من الوزارات أن تضع مشاريع نرفعها الى الامارات ووجدنا كل ترحيب من قبل المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين الذين ابدوا رغبة في الإستثمار في لبنان وقد زارنا لهذه الغاية وفدان

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك