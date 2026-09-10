الرئيس عون للوزراء: اطلب منكم أن تتعاملوا بأقصى السرعة واغتنام الفرص المتاحة أمامنا لخدمة جميع اللبنانيين من دون الدخول بالزواريب الضيقة فهناك من هو مندفع ويرغب بمساعدتنا وما علينا الا التنسيق بين الوزارات المعنية للإفادة من الفرص كافة

الرئيس عون: لقد وصلتنا نداءات أهلنا في النبطية وصور وعربصاليم وأريد ان أتوجه اليهم بالقول "لقد أصغينا الى نداءاتكم ونحن الى جانبكم ولا يمكننا قطعاً ان نكون بعيدين عنكم"

الرئيس عون: لقد وصلتنا نداءات أهلنا في النبطية وصور وعربصاليم وأريد ان أتوجه اليهم بالقول "لقد أصغينا الى نداءاتكم ونحن الى جانبكم ولا يمكننا قطعاً ان نكون بعيدين عنكم"

الرئيس عون خلال جلسة مجلس الوزراء: لا بد من التذكير اننا طلبنا منذ فترة من الوزارات أن تضع مشاريع نرفعها الى الامارات ووجدنا كل ترحيب من قبل المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين الذين ابدوا رغبة في الإستثمار في لبنان وقد زارنا لهذه الغاية وفدان