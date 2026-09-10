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رئيس الحكومة نواف سلام: إذ نعمل على تطوير المرفأ لا يمكننا أن نفصل التوسعة المطلوبة عن تحقيق العدالة ولا تحديث المنشآت عن واجب المحاسبة فذكرى الضحايا ستبقى أمانة وطنية وأخلاقية واحترامها يفرض علينا أن نحسن إدارة مرفئنا كي لا تتكرر فيه مآسي الإهمال وا

رئيس الحكومة نواف سلام: إذ نعمل على تطوير المرفأ لا يمكننا أن نفصل التوسعة المطلوبة عن تحقيق العدالة ولا تحديث المنشآت عن واجب المحاسبة tذكرى الضحايا ستبقى أمانة وطنية وأخلاقية واحترامها يفرض علينا أن نحسن إدارة مرفئنا كي لا تتكرر فيه مآسي الإهمال والفوضى وانعدام المسؤولية