سلام خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت: لا نفتتح اليوم توسعةً إضافية فحسب بل نفتح نافذةً جديدة للبنان على العالم ونخطو خطوةً عملية في مسار طويل هدفه أن يستعيد مرفأ بيروت موقعه الطبيعي

رئيس الحكومة نواف سلام: إذ نعمل على تطوير المرفأ لا يمكننا أن نفصل التوسعة المطلوبة عن تحقيق العدالة ولا تحديث المنشآت عن واجب المحاسبة فذكرى الضحايا ستبقى أمانة وطنية وأخلاقية واحترامها يفرض علينا أن نحسن إدارة مرفئنا كي لا تتكرر فيه مآسي الإهمال وا

رئيس الحكومة نواف سلام: إذ نعمل على تطوير المرفأ لا يمكننا أن نفصل التوسعة المطلوبة عن تحقيق العدالة ولا تحديث المنشآت عن واجب المحاسبة فذكرى الضحايا ستبقى أمانة وطنية وأخلاقية واحترامها يفرض علينا أن نحسن إدارة مرفئنا كي لا تتكرر فيه مآسي الإهمال وا

المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي: اليوم نضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة والأكبر في تاريخ محطة الحاويات وهو مشروع سيرفع مساحة المحطة من 45 الى أكثر من 75 هكتارا وقدرتها الاستيعابية من 1،3 مليون الى 3 ملايين حاوية بحلول العام 2028