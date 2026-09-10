مسؤول بالخارجية الأميركية: نراقب عن كثب الدعوات الصادرة من جنوب لبنان حيث يطالب الناس حكومتهم بفرض سيادتها ووقف حزب الله عن إطلاق النار وتخزين الأسلحة في مناطقهم ونحن نثني على تلك المجتمعات وندعم تجاوب الحكومة اللبنانية مع مطالبها

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