مسؤول بالخارجية الأميركية: أسلحة حزب الله لم تجلب سوى البؤس والدمار إلى لبنان ولا يزال حزب الله العقبة أمام السلام

مسؤول بالخارجية الأميركية: نحث الحكومة اللبنانية على وضع خطة لنزع السلاح في كل الأراضي اللبنانية وفقاً لما نص عليه الإطار الثلاثي فالإطار الثلاثي هو خارطة الطريق الوحيدة نحو السلام والمشاركة الدبلوماسية مستمرة بشكل يومي

مسؤول بالخارجية الأميركية: نحث الحكومة اللبنانية على وضع خطة لنزع السلاح في كل الأراضي اللبنانية وفقاً لما نص عليه الإطار الثلاثي فالإطار الثلاثي هو خارطة الطريق الوحيدة نحو السلام والمشاركة الدبلوماسية مستمرة بشكل يومي

مسؤول بالخارجية الأميركية: نراقب عن كثب الدعوات الصادرة من جنوب لبنان حيث يطالب الناس حكومتهم بفرض سيادتها ووقف حزب الله عن إطلاق النار وتخزين الأسلحة في مناطقهم ونحن نثني على تلك المجتمعات وندعم تجاوب الحكومة اللبنانية مع مطالبها