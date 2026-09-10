مسؤول بالخارجية الأميركية: نحث الحكومة اللبنانية على وضع خطة لنزع السلاح في كل الأراضي اللبنانية وفقاً لما نص عليه الإطار الثلاثي فالإطار الثلاثي هو خارطة الطريق الوحيدة نحو السلام والمشاركة الدبلوماسية مستمرة بشكل يومي

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