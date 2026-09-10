نتنياهو: دمرنا مرتفعات قلعة الشقيف والآن نتعامل مع مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان

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بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي دمّر قبل قليل البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر