بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي دمّر قبل قليل البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر

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بيان مشترك لنتنياهو وكاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية وإحباط أي محاولة من "حزب الله" لإعادة التمركز واستعادة قدراته