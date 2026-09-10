بيان مشترك لنتنياهو وكاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية وإحباط أي محاولة من "حزب الله" لإعادة التمركز واستعادة قدراته

الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين

الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين

بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي دمّر قبل قليل البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر