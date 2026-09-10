القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: أكثر من 1100 طن من المتفجرات استخدمت لتفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر

زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر جنوب لبنان جراء عمليات التفجير الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر

زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر جنوب لبنان جراء عمليات التفجير الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر

الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط بينهم رجال أعمال عراقيون