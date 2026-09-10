زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر جنوب لبنان جراء عمليات التفجير الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر

نتنياهو: دمرنا الليلة أكبر موقع إيراني خارج إيران وهو أنفاق علي الطاهر في لبنان

نتنياهو: دمرنا الليلة أكبر موقع إيراني خارج إيران وهو أنفاق علي الطاهر في لبنان

القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: أكثر من 1100 طن من المتفجرات استخدمت لتفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر