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زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر جنوب لبنان جراء عمليات التفجير الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر

خبر عاجل
2026-09-10 | 15:03
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زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر جنوب لبنان جراء عمليات التفجير الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر
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زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر جنوب لبنان جراء عمليات التفجير الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر

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