إذاعة الجيش الإسرائيلي: قواتنا انسحبت من مرتفعات علي الطاهر وتموضعت في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف وسنسيطر ناريًا على مرتفعات علي الطاهر وسنواجه أي محاولة لحزب الله للعودة إليها

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