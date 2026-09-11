مسؤول حكومي يمني محلي لفرانس برس: الحوثيون سيطروا على جزيرة ميون واستكملوا السيطرة على مضيق باب المندب

مصدران حكوميان لرويترز: قوات الحكومة اليمنية تنسحب من جزيرة بريم في مضيق باب المندب

مصدران حكوميان لرويترز: قوات الحكومة اليمنية تنسحب من جزيرة بريم في مضيق باب المندب

إذاعة الجيش الإسرائيلي: قواتنا انسحبت من مرتفعات علي الطاهر وتموضعت في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف وسنسيطر ناريًا على مرتفعات علي الطاهر وسنواجه أي محاولة لحزب الله للعودة إليها