الصدي للـLBCI: عندما كانوا يقولون “ما خلّونا” كانوا يقصدون حلفاءهم... و”كيف ما خلّوهم يعملوا معامل بس خلّوهم ياخدوا 20 مليار دولار سلف خزينة من أموال المودعين؟”

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الصدي للـLBCI: مسألة السدود كان من المفترض أن تنتهي بعض منها قبل الأزمة المالية بحسب الجدول الزمني الذي اطّلعنا عليه ولكن أحيانًا يحصل تأخير وبدأ التدقيق الجنائي لسد جنة وسد المسيلحة مختوم بالشمع الأحمر وهو بعهدة القضاء منذ ما قبل استلامي الوزارة