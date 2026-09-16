رئيس الجمهورية جوزاف عون لفرانس برس: ندعو إلى دعم أميركي وأوروبي وعربي للجيش اللبناني 

الرئيس عون لفرانس برس: لبنان يريد قوّة بديلة لليونيفيل تجنبا لحصول أي فراغ بعد انتهاء ولايتها

الرئيس عون لفرانس برس: لبنان يريد قوّة بديلة لليونيفيل تجنبا لحصول أي فراغ بعد انتهاء ولايتها

معلومات للـLBCI: قلق أوروبي من بطء مسار المفاوضات وترحيب بأي انسحابات إسرائيلية على أن يدخل الجيش إلى هذه المناطق ويتولى مسؤولية منع عودة حزب الله إليها مسلّحًا