معلومات للـLBCI: قلق أوروبي من بطء مسار المفاوضات وترحيب بأي انسحابات إسرائيلية على أن يدخل الجيش إلى هذه المناطق ويتولى مسؤولية منع عودة حزب الله إليها مسلّحًا

معلومات للـLBCI: اليونيفيل بشكلها الحالي انتهت وسيكون الانسحاب سريعًا وحتى الآن لم تتضح معالم القوة التي ستملىء الفراع وقرارات الدول بالمشاركة في أي قوة بدل اليونيفيل يعتمد على طبيعة مهام هذه القوة فهناك دول ليست على استعداد لتعريض حياة جنودها للخطر

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