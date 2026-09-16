تابعوا جلسة مساءلة الحكومة المسائيّة عبر شاشة الـLB2 على أن يتم بث كلمة رئيس الحكومة نواف سلام مباشرةً عبر شاشة الـLBCI

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سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي: في الحرب والمفاوضات وسيادة الدولة فإن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية