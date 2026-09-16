سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي: في الحرب والمفاوضات وسيادة الدولة فإن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية

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سلام حول "الإطار الثلاثي": هو يتضمن انسحاباً إسرائيلياً على مراحل كما يدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها وقيل إن هذا المسار أبعد لبنان عن مرجعياته وثوابته وهذا غير صحيح