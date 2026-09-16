سلام حول "الإطار الثلاثي": هو يتضمن انسحاباً إسرائيلياً على مراحل كما يدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها وقيل إن هذا المسار أبعد لبنان عن مرجعياته وثوابته وهذا غير صحيح

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سلام حول "الإطار الثلاثي": أنا لا أدّعي أن النتائج التي نريدها قد تحققت فالاعتداءات لم تتوقف وإسرائيل لم تنسحب بعد من كامل الأراضي اللبنانية ولا يزال عدد كبير من أسرانا محتحزاً ومن أهلنا عاجزاً عن العودة إلى بلداتهم وقراهم لكن المفاوضات لم تنتهِ بعد