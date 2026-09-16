سلام حول "الإطار الثلاثي": كلما عزّزنا وحدتنا الوطنية ومكّنّا جيشنا من القيام بمهامه وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها عزّزنا عناصر قوّتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا

سلام حول "انتهاء ولاية اليونيفيل": نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار

سلام حول "انتهاء ولاية اليونيفيل": نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار

سلام حول "الإطار الثلاثي": صحيح أن أي مسار تفاوضي يُقاس في نهاية المطاف بما يحققه من نتائج لكن علينا أيضاً أن نسأل أنفسنا: بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعاً خلف الدولة