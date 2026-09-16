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o
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سلام حول "الإطار الثلاثي": كلما عزّزنا وحدتنا الوطنية ومكّنّا جيشنا من القيام بمهامه وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها عزّزنا عناصر قوّتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا
خبر عاجل
2026-09-16 | 12:45
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سلام حول "الإطار الثلاثي": كلما عزّزنا وحدتنا الوطنية ومكّنّا جيشنا من القيام بمهامه وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها عزّزنا عناصر قوّتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا
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13:03
سلام: سمعت أيضاً في هذه القاعة الكثير من الصور والاستعارات فللأدب مكانه وللبلاغة مكانها ولكن للوقائع أيضاً مكان لا تلغيه الاستعارات فالمشكلة ليست فيمن ضلّ الطريق بل فيمن عرف وجهته وأقنع الناس أنه ذاهب إلى مكان آخر
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