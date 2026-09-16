سلام حول "انتهاء ولاية اليونيفيل": نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار

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سلام: نريد أن نكون شعباً واحداً في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها وهذه ليست وجهة نظر فريق في مواجهة فريق آخر هذه هي ببساطة فكرة الدولة أما القول إن سعي الحكومة إلى حشد الدعم العربي والدولي هو انخراط في محور أو استقواء