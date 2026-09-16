سلام: نريد أن نكون شعباً واحداً في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها وهذه ليست وجهة نظر فريق في مواجهة فريق آخر هذه هي ببساطة فكرة الدولة أما القول إن سعي الحكومة إلى حشد الدعم العربي والدولي هو انخراط في محور أو استقواء

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سلام: أن نزج البلاد مرةً بعد مرة في حروب لم نخترها بل حذّرنا من عواقبها ثم نحمّل الدولة مسؤولية النتائج عندما تحاول إخراج لبنان منها فهذا ليس بديلاً مقنعاً عن خيار الدبلوماسية والتفاوض الذي اعتمدناه