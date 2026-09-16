حركة أمل تمنح الحكومة الثقة والنائب قبلان قبلان يصوّت لها قائلاً: "مع الأسف ثقة" فيما انسحب نواب حزب الله من الجلسة من دون التصويت

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