الرئيس عون: المنطقة تشهد تحوّلات عميقة قد تتيح إذا أحسنّا التعامل معها فرصةً لبناء واقع مختلف عمّا عرفناه خلال العقود الماضية فللمرّة الأولى تلقى هذه الإرادة اللبنانية الداخلية في بناء الدولة صدىً ودعماً إقليميًّا ودوليًّا

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الرئيس عون: هذه الفرصة قد لا تدوم طويلاً ولذلك علينا أن نحسن استثمارها وهدفنا ليس إدارة أزمة جديدة بل اغتنام هذه اللّحظة لوضع لبنان على مسار مختلف أساسه دولة قوية ومؤسّسات فاعلة وهنا تحديداً تأتي أهميّة الجيش اللّبنانيّ والقوى الأمنية