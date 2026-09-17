أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون: هذه الفرصة قد لا تدوم طويلاً ولذلك علينا أن نحسن استثمارها وهدفنا ليس إدارة أزمة جديدة بل اغتنام هذه اللّحظة لوضع لبنان على مسار مختلف أساسه دولة قوية ومؤسّسات فاعلة وهنا تحديداً تأتي أهميّة الجيش اللّبنانيّ والقوى الأمنية

خبر عاجل
2026-09-17 | 07:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
الرئيس عون: هذه الفرصة قد لا تدوم طويلاً ولذلك علينا أن نحسن استثمارها وهدفنا ليس إدارة أزمة جديدة بل اغتنام هذه اللّحظة لوضع لبنان على مسار مختلف أساسه دولة قوية ومؤسّسات فاعلة وهنا تحديداً تأتي أهميّة الجيش اللّبنانيّ والقوى الأمنية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
الرئيس عون: هذه الفرصة قد لا تدوم طويلاً ولذلك علينا أن نحسن استثمارها وهدفنا ليس إدارة أزمة جديدة بل اغتنام هذه اللّحظة لوضع لبنان على مسار مختلف أساسه دولة قوية ومؤسّسات فاعلة وهنا تحديداً تأتي أهميّة الجيش اللّبنانيّ والقوى الأمنية

خبر عاجل

الفرصة

طويلاً

ولذلك

علينا

استثمارها

وهدفنا

إدارة

جديدة

اغتنام

اللّحظة

لبنان

مختلف

أساسه

ومؤسّسات

فاعلة

تحديداً

أهميّة

الجيش

اللّبنانيّ

والقوى

الأمنية

LBCI التالي
الرئيس عون: صيغة الإطار الثّلاثيّ التي تم التّوصّل إليها تهدف إلى إنهاء الحرب والانتقال نحو مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار لكنّ التّفاهمات والاتّفاقيّات لا تنجح بالتّوقيع عليها فقط بل باحترامها وتنفيذها من قبل جميع الأطراف
الرئيس عون: المنطقة تشهد تحوّلات عميقة قد تتيح إذا أحسنّا التعامل معها فرصةً لبناء واقع مختلف عمّا عرفناه خلال العقود الماضية فللمرّة الأولى تلقى هذه الإرادة اللبنانية الداخلية في بناء الدولة صدىً ودعماً إقليميًّا ودوليًّا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:15

نقابة عمال المخابز طالبت بالتراجع عن قرار رفع سعر ربطة الخبز: يستهدف ذوي الدخل المحدود

LBCI
أخبار دولية
08:14

مصادر إيرانية: الصين طلبت سرا من طهران كبح الحوثيين بعد مناشدة سعودية

LBCI
أخبار لبنان
08:13

"تاتش" تسجل رقماً قياسياً جديدا بتجاوزها عتبة الـ 2.7 مليون مشترك

LBCI
آخر الأخبار
08:12

الوكالة الوطنية: المسير المعادي يواصل تحليقه في أجواء العاصمة وصولا الى الضاحية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:43

الرئيس عون: حريصون على أن يَقترِن هذا الدعم بأعلى مستويات الشّفافيّة والمساءلة ومستعدون للعمل مع شركائنا على آلية واضحة وشفافة تحدّد الأولويات وتتابع تنفيذ التّعهّدات، وتضمن وصول الدعم حيث تدعو الحاجة وتتيح قياس نتائجه وأثره

LBCI
خبر عاجل
07:43

الرئيس عون: لبنان لا يبحث عن مساعدات عابرة ومتفرّقة أو حلول موقّتة بل عن شراكة طويلة الأمد واضحة في التزاماتها واستمراريتها تُمكِّن مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية من التخطيط وبناء قدراتها بدلاً من إدارة احتياجاتها بين أزمة وأخرى

LBCI
خبر عاجل
07:42

الرئيس عون: اجتماعنا اليوم تحضيريّ لكن المطلوب أن يقود إلى نتائج ملموسة وأن نخرج منه بخريطة طريق للمؤتمر الدّوليّ لدعم الجيش وقوى الأمن الدّاخليّ وبجدول زمنيّ واضح لانعقاده وأن تؤسّس هذه الخريطة لمقاربة طويلة الأمد في دعم مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية

LBCI
خبر عاجل
07:41

الرئيس عون: ما نطلبه من أصدقائنا هو أن يواكبوا هذا المسار وأن يدعموا مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية بما تحتاج إليه لمواجهة المسؤوليّات المتزايدة الملقاة عليها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-23

فؤاد أبو ناضر للـLBCI: ليس مسموحا أن يبقى هناك جيشا أجنبيا ممسكا بمفاصل الدولة اللبنانية ولا أحد سيقبل بذلك واذا بقي السلاح بعد الحرب فسنكون أمام مشكل داخلي

LBCI
خبر عاجل
2026-04-14

إرنا نقلا عن مصدر دبلوماسي: إيران وباكستان تواصلان تبادل الرسائل ولا معلومات حتى الآن عن أي اتفاق لعقد جولة جديدة من محادثات السلام مع الولايات المتحدة

LBCI
رياضة
2026-06-08

عالم كرة السلة يودّع ستايسي كينغ... بطل الـNBA ثلاث مرات وأسطورة شيكاغو بولز يرحل عن 59 عاماً

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-17

ترامب: العلاقة مع بريطانيا كانت دائما في أفضل حالاتها قبل ستارمر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني

LBCI
أخبار دولية
00:08

ترامب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أصالة تعود إلى الشام... عودة وطن وذكريات بعد 16 عامًا من الغياب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لبنان يعيد إلى مصر جزءًا من تاريخها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

٢٥٪؜ من أطفال لبنان يتعرضون للتحرش الكترونياً .. و"أبعاد" تشرك الأطفال في المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

يومان من المناقشة… واللبناني ينتظر النتيجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سجالات نيابية حادّة في اليوم الثاني لمناقشة الحكومة...

LBCI
أخبار لبنان
13:20

كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:51

مداهمة في كفردبيان... وتوقيف 3 أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة حربيّة

LBCI
خبر عاجل
02:03

"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة

LBCI
أخبار لبنان
13:20

كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 17-9-2026

LBCI
أمن وقضاء
03:06

تدابير سير اليوم على أوتوستراد طبرجا بسبب أعمال صيانة

LBCI
خبر عاجل
13:20

حركة أمل تمنح الحكومة الثقة والنائب قبلان قبلان يصوّت لها قائلاً: "مع الأسف ثقة" فيما انسحب نواب حزب الله من الجلسة من دون التصويت

LBCI
أخبار لبنان
10:17

عون من باريس: تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية وطنية وحصر السلاح بيد الشرعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More