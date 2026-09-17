الرئيس عون: هذه الفرصة قد لا تدوم طويلاً ولذلك علينا أن نحسن استثمارها وهدفنا ليس إدارة أزمة جديدة بل اغتنام هذه اللّحظة لوضع لبنان على مسار مختلف أساسه دولة قوية ومؤسّسات فاعلة وهنا تحديداً تأتي أهميّة الجيش اللّبنانيّ والقوى الأمنية

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الرئيس عون: صيغة الإطار الثّلاثيّ التي تم التّوصّل إليها تهدف إلى إنهاء الحرب والانتقال نحو مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار لكنّ التّفاهمات والاتّفاقيّات لا تنجح بالتّوقيع عليها فقط بل باحترامها وتنفيذها من قبل جميع الأطراف