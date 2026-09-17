الرئيس عون: استكمال تنفيذ هذا الالتزام وترسيخ الاستقرار فلا يمكن أن يتحقّقا في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيليّة واحتلال أجزاء من الأراضي اللّبنانيّة

الرئيس عون: نطلب من أصدقائنا وشركائنا موقفاً واضحاً المساعدة على تنفيذ ما تم الاتّفاق عليه كاملاً والتّعامل مع سيادة لبنان وسلامة أراضيه كمبدأ ثابت لا يخضع للانتقائيّة

الرئيس عون: نطلب من أصدقائنا وشركائنا موقفاً واضحاً المساعدة على تنفيذ ما تم الاتّفاق عليه كاملاً والتّعامل مع سيادة لبنان وسلامة أراضيه كمبدأ ثابت لا يخضع للانتقائيّة

الرئيس عون: صيغة الإطار الثّلاثيّ التي تم التّوصّل إليها تهدف إلى إنهاء الحرب والانتقال نحو مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار لكنّ التّفاهمات والاتّفاقيّات لا تنجح بالتّوقيع عليها فقط بل باحترامها وتنفيذها من قبل جميع الأطراف