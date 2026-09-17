الرئيس عون: نطلب من أصدقائنا وشركائنا موقفاً واضحاً المساعدة على تنفيذ ما تم الاتّفاق عليه كاملاً والتّعامل مع سيادة لبنان وسلامة أراضيه كمبدأ ثابت لا يخضع للانتقائيّة

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الرئيس عون: الجيش وقوى الأمن الدّاخليّ وباقي الأجهزة الأمنيّة يُؤدِّون أدواراً مختلفة ولكن متكاملة ولا يمكن تعزيز سلطة الدّولة من دون مؤسّسات عسكريّة وأمنيّة قوية فاعلة وحاضرة على كامل الأراضي اللّبنانيّة