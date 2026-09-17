أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون: ما نطلبه من أصدقائنا هو أن يواكبوا هذا المسار وأن يدعموا مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية بما تحتاج إليه لمواجهة المسؤوليّات المتزايدة الملقاة عليها
خبر عاجل
2026-09-17 | 07:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس عون: ما نطلبه من أصدقائنا هو أن يواكبوا هذا المسار وأن يدعموا مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية بما تحتاج إليه لمواجهة المسؤوليّات المتزايدة الملقاة عليها
خبر عاجل
نطلبه
أصدقائنا
يواكبوا
المسار
يدعموا
مؤسّساتنا
العسكريّة
والأمنية
تحتاج
لمواجهة
المسؤوليّات
المتزايدة
الملقاة
عليها
التالي
الرئيس عون: اجتماعنا اليوم تحضيريّ لكن المطلوب أن يقود إلى نتائج ملموسة وأن نخرج منه بخريطة طريق للمؤتمر الدّوليّ لدعم الجيش وقوى الأمن الدّاخليّ وبجدول زمنيّ واضح لانعقاده وأن تؤسّس هذه الخريطة لمقاربة طويلة الأمد في دعم مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية
الرئيس عون: مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية أثبتت رغم الأزمة القاسية الّتي انعكست على رواتب عناصرها وظروفهم المعيشيّة قدرتها على الحفاظ على تماسكها وانضباطها وعلى ثقة اللّبنانيّين بها
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:15
نقابة عمال المخابز طالبت بالتراجع عن قرار رفع سعر ربطة الخبز: يستهدف ذوي الدخل المحدود
أخبار لبنان
08:15
نقابة عمال المخابز طالبت بالتراجع عن قرار رفع سعر ربطة الخبز: يستهدف ذوي الدخل المحدود
0
أخبار دولية
08:14
مصادر إيرانية: الصين طلبت سرا من طهران كبح الحوثيين بعد مناشدة سعودية
أخبار دولية
08:14
مصادر إيرانية: الصين طلبت سرا من طهران كبح الحوثيين بعد مناشدة سعودية
0
أخبار لبنان
08:13
"تاتش" تسجل رقماً قياسياً جديدا بتجاوزها عتبة الـ 2.7 مليون مشترك
أخبار لبنان
08:13
"تاتش" تسجل رقماً قياسياً جديدا بتجاوزها عتبة الـ 2.7 مليون مشترك
0
آخر الأخبار
08:12
الوكالة الوطنية: المسير المعادي يواصل تحليقه في أجواء العاصمة وصولا الى الضاحية
آخر الأخبار
08:12
الوكالة الوطنية: المسير المعادي يواصل تحليقه في أجواء العاصمة وصولا الى الضاحية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:43
الرئيس عون: حريصون على أن يَقترِن هذا الدعم بأعلى مستويات الشّفافيّة والمساءلة ومستعدون للعمل مع شركائنا على آلية واضحة وشفافة تحدّد الأولويات وتتابع تنفيذ التّعهّدات، وتضمن وصول الدعم حيث تدعو الحاجة وتتيح قياس نتائجه وأثره
خبر عاجل
07:43
الرئيس عون: حريصون على أن يَقترِن هذا الدعم بأعلى مستويات الشّفافيّة والمساءلة ومستعدون للعمل مع شركائنا على آلية واضحة وشفافة تحدّد الأولويات وتتابع تنفيذ التّعهّدات، وتضمن وصول الدعم حيث تدعو الحاجة وتتيح قياس نتائجه وأثره
0
خبر عاجل
07:43
الرئيس عون: لبنان لا يبحث عن مساعدات عابرة ومتفرّقة أو حلول موقّتة بل عن شراكة طويلة الأمد واضحة في التزاماتها واستمراريتها تُمكِّن مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية من التخطيط وبناء قدراتها بدلاً من إدارة احتياجاتها بين أزمة وأخرى
خبر عاجل
07:43
الرئيس عون: لبنان لا يبحث عن مساعدات عابرة ومتفرّقة أو حلول موقّتة بل عن شراكة طويلة الأمد واضحة في التزاماتها واستمراريتها تُمكِّن مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية من التخطيط وبناء قدراتها بدلاً من إدارة احتياجاتها بين أزمة وأخرى
0
خبر عاجل
07:42
الرئيس عون: اجتماعنا اليوم تحضيريّ لكن المطلوب أن يقود إلى نتائج ملموسة وأن نخرج منه بخريطة طريق للمؤتمر الدّوليّ لدعم الجيش وقوى الأمن الدّاخليّ وبجدول زمنيّ واضح لانعقاده وأن تؤسّس هذه الخريطة لمقاربة طويلة الأمد في دعم مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية
خبر عاجل
07:42
الرئيس عون: اجتماعنا اليوم تحضيريّ لكن المطلوب أن يقود إلى نتائج ملموسة وأن نخرج منه بخريطة طريق للمؤتمر الدّوليّ لدعم الجيش وقوى الأمن الدّاخليّ وبجدول زمنيّ واضح لانعقاده وأن تؤسّس هذه الخريطة لمقاربة طويلة الأمد في دعم مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية
0
خبر عاجل
07:41
الرئيس عون: مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية أثبتت رغم الأزمة القاسية الّتي انعكست على رواتب عناصرها وظروفهم المعيشيّة قدرتها على الحفاظ على تماسكها وانضباطها وعلى ثقة اللّبنانيّين بها
خبر عاجل
07:41
الرئيس عون: مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية أثبتت رغم الأزمة القاسية الّتي انعكست على رواتب عناصرها وظروفهم المعيشيّة قدرتها على الحفاظ على تماسكها وانضباطها وعلى ثقة اللّبنانيّين بها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-01
عراقجي: لا يحقّ لأحد أن يمنعنا من الردّ على ضربات أميركا
خبر عاجل
2026-03-01
عراقجي: لا يحقّ لأحد أن يمنعنا من الردّ على ضربات أميركا
0
آخر الأخبار
2026-07-06
رويترز: أدنوك تعلن إطلاق منصة عالمية لتسويق وتجارة الغاز الطبيعي المسال
آخر الأخبار
2026-07-06
رويترز: أدنوك تعلن إطلاق منصة عالمية لتسويق وتجارة الغاز الطبيعي المسال
0
آخر الأخبار
2026-03-04
متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية: كانت هناك محاولة هجوم على مصفاة رأس تنورة التابعة لأرامكو
آخر الأخبار
2026-03-04
متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية: كانت هناك محاولة هجوم على مصفاة رأس تنورة التابعة لأرامكو
0
أمن وقضاء
2026-08-02
هاشم تابع مع خريش عملية إخماد حريق عين جرفا
أمن وقضاء
2026-08-02
هاشم تابع مع خريش عملية إخماد حريق عين جرفا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني
تقارير نشرة الاخبار
08:04
اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني
0
أخبار دولية
00:08
ترامب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا
أخبار دولية
00:08
ترامب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أصالة تعود إلى الشام... عودة وطن وذكريات بعد 16 عامًا من الغياب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أصالة تعود إلى الشام... عودة وطن وذكريات بعد 16 عامًا من الغياب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان يعيد إلى مصر جزءًا من تاريخها
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان يعيد إلى مصر جزءًا من تاريخها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
٢٥٪ من أطفال لبنان يتعرضون للتحرش الكترونياً .. و"أبعاد" تشرك الأطفال في المواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
٢٥٪ من أطفال لبنان يتعرضون للتحرش الكترونياً .. و"أبعاد" تشرك الأطفال في المواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
يومان من المناقشة… واللبناني ينتظر النتيجة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
يومان من المناقشة… واللبناني ينتظر النتيجة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سجالات نيابية حادّة في اليوم الثاني لمناقشة الحكومة...
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سجالات نيابية حادّة في اليوم الثاني لمناقشة الحكومة...
0
أخبار لبنان
13:20
كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...
أخبار لبنان
13:20
كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:51
مداهمة في كفردبيان... وتوقيف 3 أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة حربيّة
خبر عاجل
05:51
مداهمة في كفردبيان... وتوقيف 3 أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة حربيّة
2
خبر عاجل
02:03
"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة
خبر عاجل
02:03
"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة
3
أخبار لبنان
13:20
كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...
أخبار لبنان
13:20
كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...
4
اسرار
23:40
أسرار الصحف 17-9-2026
اسرار
23:40
أسرار الصحف 17-9-2026
5
أمن وقضاء
03:06
تدابير سير اليوم على أوتوستراد طبرجا بسبب أعمال صيانة
أمن وقضاء
03:06
تدابير سير اليوم على أوتوستراد طبرجا بسبب أعمال صيانة
6
خبر عاجل
13:20
حركة أمل تمنح الحكومة الثقة والنائب قبلان قبلان يصوّت لها قائلاً: "مع الأسف ثقة" فيما انسحب نواب حزب الله من الجلسة من دون التصويت
خبر عاجل
13:20
حركة أمل تمنح الحكومة الثقة والنائب قبلان قبلان يصوّت لها قائلاً: "مع الأسف ثقة" فيما انسحب نواب حزب الله من الجلسة من دون التصويت
7
أخبار لبنان
10:17
عون من باريس: تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية وطنية وحصر السلاح بيد الشرعية
أخبار لبنان
10:17
عون من باريس: تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية وطنية وحصر السلاح بيد الشرعية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More