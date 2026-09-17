الرئيس عون: ما نطلبه من أصدقائنا هو أن يواكبوا هذا المسار وأن يدعموا مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية بما تحتاج إليه لمواجهة المسؤوليّات المتزايدة الملقاة عليها

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الرئيس عون: اجتماعنا اليوم تحضيريّ لكن المطلوب أن يقود إلى نتائج ملموسة وأن نخرج منه بخريطة طريق للمؤتمر الدّوليّ لدعم الجيش وقوى الأمن الدّاخليّ وبجدول زمنيّ واضح لانعقاده وأن تؤسّس هذه الخريطة لمقاربة طويلة الأمد في دعم مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية