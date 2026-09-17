الرئيس عون: مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية أثبتت رغم الأزمة القاسية الّتي انعكست على رواتب عناصرها وظروفهم المعيشيّة قدرتها على الحفاظ على تماسكها وانضباطها وعلى ثقة اللّبنانيّين بها

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الرئيس عون: ما نطلبه من أصدقائنا هو أن يواكبوا هذا المسار وأن يدعموا مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية بما تحتاج إليه لمواجهة المسؤوليّات المتزايدة الملقاة عليها