الرئيس عون: حريصون على أن يَقترِن هذا الدعم بأعلى مستويات الشّفافيّة والمساءلة ومستعدون للعمل مع شركائنا على آلية واضحة وشفافة تحدّد الأولويات وتتابع تنفيذ التّعهّدات، وتضمن وصول الدعم حيث تدعو الحاجة وتتيح قياس نتائجه وأثره

الرئيس عون: لبنان لا يبحث عن مساعدات عابرة ومتفرّقة أو حلول موقّتة بل عن شراكة طويلة الأمد واضحة في التزاماتها واستمراريتها تُمكِّن مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية من التخطيط وبناء قدراتها بدلاً من إدارة احتياجاتها بين أزمة وأخرى

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