الرئيس عون قبيل مغادرته باريس: نثمّن عالياً جهود الملك عبد الله والرئيس ماكرون وحرصهما المتواصل على دعم لبنان

الرئيس عون قبيل مغادرته باريس: امل أن تلقى احتياجات الجيش وقوى الأمن التجاوب من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية وتمكينهما من الاضطلاع بمهامهما الوطنية

الرئيس عون قبيل مغادرته باريس: امل أن تلقى احتياجات الجيش وقوى الأمن التجاوب من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية وتمكينهما من الاضطلاع بمهامهما الوطنية

الرئيس عون: حريصون على أن يَقترِن هذا الدعم بأعلى مستويات الشّفافيّة والمساءلة ومستعدون للعمل مع شركائنا على آلية واضحة وشفافة تحدّد الأولويات وتتابع تنفيذ التّعهّدات، وتضمن وصول الدعم حيث تدعو الحاجة وتتيح قياس نتائجه وأثره