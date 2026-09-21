جنبلاط بعد لقائه الرئيس عون: أنا مع اتفاق الهدنة ونؤيد هذه المفاوضات إذا أدت إلى انسحاب تدريجي أو كامل

الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس عون: من وجهة نظري اتفاق الاطار الذي وافق عليه الرئيسان عون وسلام اذا ما ادى الانسحاب وترسيم الحدود "في مشكلة"

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