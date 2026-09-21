الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس عون: من وجهة نظري اتفاق الاطار الذي وافق عليه الرئيسان عون وسلام اذا ما ادى الانسحاب وترسيم الحدود "في مشكلة"

جنبلاط بعد لقائه الرئيس عون: أنا مع اتفاق الهدنة ونؤيد هذه المفاوضات إذا أدت إلى انسحاب تدريجي أو كامل

جنبلاط بعد لقائه الرئيس عون: أنا مع اتفاق الهدنة ونؤيد هذه المفاوضات إذا أدت إلى انسحاب تدريجي أو كامل

البطريرك الراعي: لبنان يحتاج اليوم في السياسة إلى رجال دولة يضعون الوطن فوق موقعهم وفي المجتمع إلى أناس يرفضون لغة التحريض وفي الإعلام إلى كلمة مسؤولة لا تحوّل الاختلاف إلى عداوة وفي البيوت إلى تربية لا تورّث الجيل الجديد أحقاد الماضي