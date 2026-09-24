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سلام خلال لقائه بزشكيان: العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين ونتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة

خبر عاجل
2026-09-24 | 12:10
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سلام خلال لقائه بزشكيان: العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين ونتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة
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سلام خلال لقائه بزشكيان: العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين ونتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة

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سلام خلال لقائه بزشكيان: نريد علاقة مع إيران تقوم على احترام سيادة كل من بلدينا واستقلاله وعدم التدخل في شؤون الآخر وعلى المصالح المشتركة
سلام خلال لقائه بزشكيان: لبنان دفع ثمناً باهظاً من أمنه واستقراره واقتصاده ولا نريد له أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل
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