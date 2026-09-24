سلام خلال لقائه بزشكيان: نريد علاقة مع إيران تقوم على احترام سيادة كل من بلدينا واستقلاله وعدم التدخل في شؤون الآخر وعلى المصالح المشتركة

سلام خلال لقائه بزشكيان: نتمنى لإيران وشعبها كل الخير والأمن والاستقرار والازدهار والنمو ودعوت إيران إلى ترشيح سفير جديد لها في لبنان

سلام خلال لقائه بزشكيان: نتمنى لإيران وشعبها كل الخير والأمن والاستقرار والازدهار والنمو ودعوت إيران إلى ترشيح سفير جديد لها في لبنان

سلام خلال لقائه بزشكيان: العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين ونتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة